Nextleaf Solutions vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nextleaf Solutions äußerte sich am 01.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 31,53 Prozent auf 2,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Nextleaf Solutions 3,5 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at