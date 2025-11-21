Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
|
21.11.2025 17:24:52
Nierenberg Loads Up On Lyft Stock With 771,000 Shares Bought
Nierenberg Investment Management Company, Inc. disclosed a significant purchase of Lyft (NASDAQ:LYFT) shares in its November 12, 2025, SEC filing, massively raising its stake in the rideshare company.According to a November 12, 2025, Securities and Exchange Commission (SEC) filing, Nierenberg Investment Management Company, Inc. added 771,000 shares of Lyft during the third quarter. The resulting position, valued at $17.91 million as of September 30, 2025, represents an increase of 1,812% in the firm’s exposure to the ride-hailing company.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lyftmehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Lyft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.08.25