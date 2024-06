Nike-Enttäuschung zieht adidas- und PUMA-Aktien in die Tiefe

Der negative Nike-Ausblick lastet auch auf den deutschen Rivalen: Die adidas-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,63 Prozent auf 221,20 Euro nach. Die PUMA -Papiere zeigen sich derweil 3,41 Prozent tiefer bei 42,50 Euro.

Dabei betonte JPMorgan-Analystin Olivia Townsend, dass Nike für die europäische Konkurrenz fundamental kaum Signalwirkung habe. Sie hob zudem die Favoritenrolle von adidas bei ihr hervor. Jefferies-Experte James Grzinic erinnerte daran, dass die Europäer der Kursreaktion von Nike in jüngster Vergangenheit nicht mehr so gefolgt seien wie früher. Er erwartet adidas auch diesmal robuster, da man beim Ausblick tiefer gestapelt habe.

"Besonders tricky" macht die Einschätzung für adidas-Anleger laut Börsianern, dass die Herzogenauracher vor ihren Zahlen Ende Juli am Vorabend selbst noch einmal auf die Analysten zugegangen seien, um Erwartungen abzugleichen. An diesem Freitag hagelt es daher Ausblicke zum Halbjahresbericht von adidas.

Citi: Gegenwind für Nike ist Chance für adidas und PUMA

Der US-Sportartikelhersteller Nike erwartet, dass sein Umsatzwachstum in naher Zukunft hinter dem seiner Konkurrenten zurückbleiben wird, was die Analysten von Citi als eine Chance für PUMA darstellen. Nike-Manager wiesen während einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Quartalszahlen zur Begründung darauf hin, dass das wirtschaftliche Umfeld mit einer Schwäche in China gedämpft sei und der Absatz von Lifestyle-Produkten im letzten Quartal rückläufig gewesen sei.

Dies verheiße nichts Gutes für den britischen Einzelhändler und Nike-Partner JD Sports Fashion, könnte aber für Rückenwind bei den Konkurrenten sorgen, so Citi. "Wir glauben, dass dieses vorsichtige Produktmanagement und der geringere Erfolg von Lifestyle-Produkten weiterhin Gegenwind für JD Sports bedeuten wird, aber kurzfristig Chancen für adidas und PUMA schaffen könnte", so die Analysten.

