NIKKON präsentierte Quartalsergebnisse

NIKKON äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 41,99 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIKKON 47,60 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69,46 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 64,60 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at