Ninebot: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ninebot lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,26 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,49 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 6,63 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,618 CNY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 7,86 Milliarden CNY belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at