Nintendo-Aktie im Aufwind: NVIDIA-CEO begeistert von KI-Chip in Switch 2

• Nintendo Switch 2 kommt auf den Markt• NVIDIA-CEO Jensen Huang mit lobenden Worten• Nintendo-Aktie feiert

Fast ist das lange Warten für viele Nintendo-Fans vorbei. Ab morgen kommt die Nintendo Switch 2 für einen Preis von 469,99 Euro (449,99 US-Dollar in den USA) in die Läden.

Nintendo bringt mit der Switch 2 eine überarbeitete Version seiner beliebten Spielekonsole auf den Markt. Das neue Modell ist größer, schneller und leistungsfähiger als die bisherige Nintendo Switch, die seit 2017 weltweit über 150 Millionen Mal verkauft wurde und damit zu den erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten zählt, wie CNBC erklärt.

Wie auch beim Vorgänger behält die Switch 2 das Hybridkonzept bei: Sie kann sowohl mobil genutzt als auch mit einem Fernseher verbunden werden. Zu den technischen Neuerungen zählen ein größerer 7,9-Zoll-Bildschirm mit 1080p-Auflösung und 120 FPS, magnetisch haftende Joy-Con-Controller, 256 GB Speicher und eine neue "C"-Taste für den Schnellzugriff auf die neue App Game Chat. Diese bietet Voice-Chat-Funktionen, ein verbessertes Mikrofon sowie Splitscreen-Gaming über das Internet.

Die neue Hardware soll aufwendigere Spielewelten und größere Multiplayer-Erlebnisse ermöglichen. So können in "Mario Kart World" erstmals bis zu 24 Fahrer gleichzeitig antreten. Weitere bestätigte Titel für die Switch 2 sind unter anderem "Donkey Kong Bananza", "Super Mario Party Jamboree", "Kirby Air Riders" und "The Duskbloods".

Kurz vor dem Verkaufsstart der Nintendo Switch 2 äußerte sich NVIDIA-Chef Jensen Huang in einem von Nintendo veröffentlichten Video über die neue Konsole - und zeigte sich beeindruckt. Der speziell für die Switch 2 entwickelte Chip sei laut Huang "anders als alles, was wir bisher gebaut haben".

In this special edition of #CreatorsVoice, NVIDIA CEO Jensen Huang shares some insights into the creation of #NintendoSwitch2’s custom processor.



