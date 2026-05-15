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15.05.2026 06:31:29
Nippon Computer System vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Nippon Computer System hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 40,20 JPY. Im Vorjahresviertel waren 76,11 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,06 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nippon Computer System einen Umsatz von 5,85 Milliarden JPY eingefahren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 132,51 JPY. Im Vorjahr hatte Nippon Computer System 130,55 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Nippon Computer System hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 22,49 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 20,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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