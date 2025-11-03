Nippon System Development stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon System Development hat am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 41,68 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 36,49 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Nippon System Development mit einem Umsatz von insgesamt 29,31 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at