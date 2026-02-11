National Retail Properties Aktie
WKN DE: A0JMJZ / ISIN: US6374171063
|
11.02.2026 14:35:56
NNN REIT Inc. Q4 Income Drops
(RTTNews) - NNN REIT Inc. (NNN) released a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $95.95 million, or $0.51 per share. This compares with $97.89 million, or $0.52 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.1% to $238.39 million from $218.48 million last year.
NNN REIT Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $95.95 Mln. vs. $97.89 Mln. last year. -EPS: $0.51 vs. $0.52 last year. -Revenue: $238.39 Mln vs. $218.48 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu National Retail Properties IncShs
|
10.02.26
|Ausblick: National Retail Properties vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: National Retail Properties informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: National Retail Properties informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.10.25