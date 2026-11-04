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04.11.2026 08:42:06
Nobia AB Q3 Loss Narrows
(RTTNews) - Nobia AB (NOBI.ST) reported Loss for third quarter of -SEK53 million
The company's bottom line totaled -SEK53 million, or -SEK0.35 per share. This compares with -SEK1.922 billion, or -SEK20.30 per share, last year.
Excluding items, Nobia AB reported adjusted earnings of -SEK27 million or -SEK0.18 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.0% to SEK1.275 billion from SEK1.262 billion last year.
Nobia AB earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -SEK53 Mln. vs. -SEK1.922 Bln. last year. -EPS: -SEK0.35 vs. -SEK20.30 last year. -Revenue: SEK1.275 Bln vs. SEK1.262 Bln last year.
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