Nordex-Aktie steigt: Nordex zieht deutlich mehr Aufträge an Land

So stieg das Neugeschäft auf 2,3 Gigawatt, nach knapp 1,3 Gigawatt ein Jahr zuvor, wie Nordex am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Dabei blieben die Verkaufspreise mit durchschnittlich 0,97 Millionen Euro pro Megawatt nahezu stabil.

Im zweiten Quartal bestellten die Kunden insgesamt 350 Windenergieanlagen für Projekte in neun Ländern. Die stärksten Einzelmärkte waren den Angaben zufolge Deutschland, die Türkei sowie Lettland.

"Mit Blick nach vorn konzentrieren wir uns weiterhin auf unsere Kernmärkte und sind sehr zuversichtlich, dass wir diesen positiven Trend beibehalten können", kommentierte Konzernchef José Luis Blanco.

Nordex-Aktie wohl mit weiterem Hoch seit 2021 nach Auftragszahlen

Den Aktien von Nordex winkt am Donnerstagmorgen mit fast 19 Euro ein weiterer Xetra-Höchststand seit dem Jahr 2021.

Auf der Handelsplattform Tradegate bauten die Papiere des Windenergieunternehmens ihre Vortagesgewinne jedenfalls nach aktuellen Auftragszahlen um 1,3 Prozent auf 18,96 Euro aus.

Das Neugeschäft stieg im zweiten Quartal auf 2,3 Gigawatt, nach knapp 1,3 Gigawatt ein Jahr zuvor. Dabei blieben die Verkaufspreise mit durchschnittlich 0,97 Millionen Euro pro Megawatt nahezu stabil. /nas/jha/

HAMBURG (dpa-AFX)