Nordex-Aktie fester: Nordex treibt Windenergie-Ausbau in Westeuropa voran

Ab Mitte 2026 sollen sie in Windparks in Schottland, Belgien und Frankreich installiert werden, wie der Hersteller Nordex in Hamburg mitteilte. Alle Verträge beinhalteten Service- und Wartungsverträge für die Anlagen mit unterschiedlichen Laufzeiten.Die Nordex-Aktie klettert via XETRA zeitweise um 5,82 Prozent auf 18,19 Euro.

