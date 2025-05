Novo Nordisk-Aktie schwächer, Septerna-Aktie zweistellig höher: Kooperation bei oralen Adipositas-Medikamenten

Das dänische Pharmaunternehmen Novo Nordisk hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem US-Biotechunternehmen Septerna unterzeichnet, in deren Rahmen die beiden Unternehmen gemeinsam Pillen zur Behandlung von Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes und anderen kardiometabolischen Erkrankungen entwickeln wollen.

Laut der Vereinbarung erhält Septerna von Novo Nordisk rund 2,2 Milliarden Dollar, darunter mehr als 200 Millionen in Form von Vorab- und kurzfristigen Meilensteinzahlungen. Das US-Unternehmen erhält außerdem Meilensteinzahlungen für Forschung, Entwicklung und Vermarktung sowie gestaffelte Lizenzgebühren auf den weltweiten Nettoumsatz der vermarkteten Produkte. Novo Nordisk wird alle Forschungs- und Entwicklungskosten tragen.

In Kopenhagen notiert die Novo Nordisk-Aktie nach anfänglichen Gewinnen zeitweise 1,26 Prozent tiefer bei 433,05 DKK. Die Septerna-Aktie rauscht an der NASDAQ 55,13 Prozent auf 10,44 US-Dollar in die Höhe.

Von Dominic Chopping

DOW JONES