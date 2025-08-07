Novo Nordisk Aktie
|41,96EUR
|2,90EUR
|7,42%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach detaillierten Quartalszahlen von 750 auf 600 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Resultate hätten sich nur wenig von den vorläufigen Eckdaten unterschieden, aber dennoch für nochmals deutliche Kursverluste gesorgt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit biete sich Anlegern eine günstige Kaufgelegenheit./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
600,00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,45 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
289,50 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
|
05.08.25
|Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.25
|Novo Nordisk-Aktie im Blick: Novo Nordisk veröffentlicht bald Quartalsergebnisse (finanzen.at)
|
31.07.25
|Novo Nordisk-Aktie unter der Expertenlupe: So bewerten Analysten den Titel nach dem Absturz (finanzen.at)
|
25.07.25
|Novo Nordisk-Aktie höher: Mylan erzielt Teilerfolg im US-Patentstreit um Wegovy (finanzen.at)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.07.25
|Positiver Analystenbewertung der Deutschen Bank kann Novo Nordisk-Aktie nicht stützen (finanzen.at)
|
16.07.25
|Novo Nordisk-Aktie höher: UBS senkt Ziel, bleibt aber optimistisch (finanzen.at)
|
15.07.25
|Analyse: Warum Berenberg die Novo Nordisk-Aktie trotz Aufwärtspotenzial konservativ bewertet (finanzen.at)
Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen
|13:13
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13:13
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13:13
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.08.25
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|30.07.25
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|43,19
|10,56%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:17
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|13:08
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|13:07
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|13:01
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:59
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:57
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:57
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|12:57
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:56
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:54
|LEG Immobilien Add
|Baader Bank
|12:49
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|12:24
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:00
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|11:59
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:57
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|11:57
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:56
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:50
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:48
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|11:34
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|11:32
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:31
|Apple Neutral
|UBS AG
|11:30
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|11:22
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:21
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|11:18
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:18
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|11:13
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:12
|Zalando Buy
|UBS AG
|11:11
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|11:10
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|11:09
|Allianz Neutral
|UBS AG
|11:09
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|11:08
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:08
|Merck Buy
|UBS AG
|11:04
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|11:04
|IONOS Buy
|UBS AG
|11:02
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|10:59
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|10:57
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|10:56
|freenet Buy
|Warburg Research
|10:56
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:55
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:49
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:48
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets