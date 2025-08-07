NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Eine Studie des Konkurrenten Eli Lilly mit dem Medikament Orforglipron zeige beim Gewichtsverlust ein enttäuschendes Ausmaß, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sinke das Wettbewerbsrisiko für den dänischen Pharmakonzern./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:15 / BST



