Novo Nordisk Aktie
|41,83EUR
|2,77EUR
|7,09%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Eine Studie des Konkurrenten Eli Lilly mit dem Medikament Orforglipron zeige beim Gewichtsverlust ein enttäuschendes Ausmaß, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sinke das Wettbewerbsrisiko für den dänischen Pharmakonzern./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
500,00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
41,58 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
289,50 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
|Novo Nordisk
|41,89
|7,25%
