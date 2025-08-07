Novo Nordisk Aktie

41,83EUR 2,77EUR 7,09%
Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

07.08.2025 14:47:38

Novo Nordisk Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Eine Studie des Konkurrenten Eli Lilly mit dem Medikament Orforglipron zeige beim Gewichtsverlust ein enttäuschendes Ausmaß, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sinke das Wettbewerbsrisiko für den dänischen Pharmakonzern./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
500,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
41,58 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
289,50 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:13 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
06.08.25 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
05.08.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG

11:59