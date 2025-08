ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novo Nordisk von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 600 auf 340 dänischen Kronen gesenkt. Die "Aktien-Story" des dänischen Pharmakonzerns stehe vor großen Herausforderungen, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Perspektiven für das Abnehmmittel Wegovy seien unsicher, ebenso die für die Barmittel des Unternehmens. Das Mittel Ozempic scheine den Höhepunkt bereits erreicht zu haben./rob/bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2025 / 21:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



