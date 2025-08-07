Novo Nordisk Aktie
|41,55EUR
|2,49EUR
|6,36%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 620 dänischen Kronen belassen. Florent Cespedes bezog sich in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung auf eine am Markt mit Enttäuschung aufgenommene Studie zur Abnehmpille Orforglipron des US-Wettbewerbers Eli Lilly. Die Studienergebnisse zu Orforglipron seien nicht direkt vergleichbar mit den Daten der Abnehmpillen von Novo Nordisk, die den Wirkstoff Semaglutid beinhalten. Es bleibe dabei, dass die Abnehmpillen eine attraktive Option für die Dänen seien. Der Experte rechnet damit, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA das Medikament gegen Jahresende genehmigt./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 12:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 12:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Market-Perform
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
620,00 DKK
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
41,47 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
289,50 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Florent Cespedes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
|
05.08.25
|Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.25
|Novo Nordisk-Aktie im Blick: Novo Nordisk veröffentlicht bald Quartalsergebnisse (finanzen.at)
|
31.07.25
|Novo Nordisk-Aktie unter der Expertenlupe: So bewerten Analysten den Titel nach dem Absturz (finanzen.at)
|
25.07.25
|Novo Nordisk-Aktie höher: Mylan erzielt Teilerfolg im US-Patentstreit um Wegovy (finanzen.at)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.07.25
|Positiver Analystenbewertung der Deutschen Bank kann Novo Nordisk-Aktie nicht stützen (finanzen.at)
|
16.07.25
|Novo Nordisk-Aktie höher: UBS senkt Ziel, bleibt aber optimistisch (finanzen.at)
|
15.07.25
|Analyse: Warum Berenberg die Novo Nordisk-Aktie trotz Aufwärtspotenzial konservativ bewertet (finanzen.at)