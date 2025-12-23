Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|Abnehmedikament
|
23.12.2025 07:08:38
Novo Nordisk-Aktie zieht nach US-Zulassung für Wegovy-Tabletten an
Der Preis für die monatliche 1,5-Milligramm-Dosis soll bei Selbstzahlern bei 149 US-Dollar liegen, wie Novo Nordisk am späten Montagabend in Bagsvaerd mitteilte. Verkaufsstart soll Anfang Januar sein.
Die Zulassung könnte nach Einschätzung von Experten ein entscheidender Schritt sein, um sich in dem lukrativen und stark umkämpften Markt für Abnehmmittel gegen den US-Konkurrenten Eli Lilly zu behaupten. Die seit Mitte 2024 stark unter Druck stehende Novo-Nordisk-Aktie legt im nachbörslichen NYSE-Handel zeitweise um 9,48 Prozent auf 52,66 US-Dollar zu.
BAGSVAERD (dpa-AFX)
