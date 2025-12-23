Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|
23.12.2025 11:18:00
Novo Nordisk first out of the gate with oral weight-loss drug, and its stock jumps
Relief rally underway in Novo Nordisk after a difficult year for the stock which saw it lose ground to arch-competitor Eli Lilly.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!