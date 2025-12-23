Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|
23.12.2025 07:57:00
Abnehmen: Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Abnehmpille
Der dänische Pharmakonzern darf künftig Wegovy-Pillen in den USA verkaufen. Nach Lieferproblemen und Chefwechseln will das Unternehmen so milliardenschwere Marktanteile gewinnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
|
17:59
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07:57
|Abnehmen: Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Abnehmpille (Spiegel Online)
|
07:57
|Novo Nordisk: US-Zulassung für Abnehmpille (Spiegel Online)
|
22.12.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
19.12.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
|
18.12.25