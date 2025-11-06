Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.11.2025 19:18:08

Novo Nordisk Has Downgraded Its Outlook for the Fourth Time This Year. Here's What Investors Need to Know.

Big Danish drugmaker Novo Nordisk (NYSE: NVO) reported its third-quarter results on Wednesday, Nov. 5. Although sales and earnings grew year over year, the company downgraded its full-year outlook for the fourth time. Novo Nordisk now expects full-year 2025 sales growth of between 8% and 11% at constant exchange rates. It looks for operating profits to grow between 4% and 7% on a constant-currency basis. Previously, the pharmaceutical giant projected sales growth in the range of 8% to 14%, with operating profit growth of 10% to 16%. Is something rotten in Denmark? Here's what investors need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Novo Nordisk (spons. ADRs)mehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen

06.11.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
05.11.25 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
05.11.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novo Nordisk 40,11 -4,75% Novo Nordisk
Novo Nordisk (spons. ADRs) 40,20 -4,96% Novo Nordisk (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen