Nutex Health Extends $25 Mln Share Buyback Program Through March 2026

(RTTNews) - Nutex Health Inc. (NUTX), on Thursday, announced its Board has extended the company's previously authorized $25 million share repurchase program through March 31, 2026.

The repurchases will be scheduled to take effect on or about December 4.

The company said the program is intended to enhance shareholder value and offset dilution from stock compensation tied to under-construction and ramping hospitals.

The buyback plan was originally announced on August 14, for a six-month period beginning after the filing of the company's June-quarter Form 10-Q.

In the pre-market trading, Nutex Health is 2.31% higher at $134.80 on the Nasdaq.