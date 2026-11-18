NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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18.11.2026 21:40:19
Nvidia accelerates pay rises as interim CEO seeks to lift staff morale
Colette Kress addresses ‘all-hands’ meeting as departed founder Jensen Huang manoeuvres for a returnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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