NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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28.08.2026 22:17:00

Nvidia Just Did Something It's Never Done Before. Here's Why It Makes the Stock a Buy.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) left no doubt it remains the king of AI when the company reported its fiscal Q2 earnings after the bell on August 26. The chipmaker's revenue surged in the quarter, while its guidance came in well ahead of analyst expectations. It also did something it's never done before, giving a forecast more than a year out. Let's dig into Nvidia's fiscal Q2 results and prospects to see why the semiconductor stock still remains a top AI stock to buy.The law of large numbers is still not catching up with Nvidia, as the company's fiscal Q2 revenue growth accelerated to an eye-popping 106%, coming in at $96.2 billion. That's up from 85% growth in fiscal Q1, 73% growth in Q4 2025, 62% growth in Q3 2025, and 56% growth in Q2 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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