NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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28.09.2026 13:21:00
Nvidia makes a statement with historic $150 billion buyback announcement
The company intends to repurchase a large amount of shares through January 2028, reflecting “confidence in the long-term opportunity ahead.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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13:37
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25.09.26
|Optimismus in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
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25.09.26
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25.09.26
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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