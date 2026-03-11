NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
11.03.2026 13:07:31
Nvidia strikes $2bn deal with AI cloud provider Nebius
AI chip giant continues dealmaking spree that deploys huge cash reserves into funding its own customers
