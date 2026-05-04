CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
|
04.05.2026 17:30:00
Nvidia's $1 Trillion Pipeline Could Change Everything
Nvidia (NASDAQ: NVDA) remains one of the clearest winners from the AI infrastructure boom, but the stock's next move may depend on whether hyperscaler spending keeps accelerating. With strong guidance, major demand for Blackwell and Vera Rubin, and analyst targets pointing to more upside, the bull case may still be stronger than the market realizes.Stock prices used were the market prices of April 28, 2026. The video was published on May 3, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CHANGE Inc.
Analysen zu CHANGE Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CHANGE Inc.
|899,00
|-0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.