NYSE-Handel: Dow Jones beginnt Freitagshandel im Plus

Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 16:01 Uhr via NYSE 0,68 Prozent höher bei 40 990,41 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,717 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,539 Prozent auf 40 932,23 Punkte an der Kurstafel, nach 40 712,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 40 843,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 40 992,24 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,786 Prozent aufwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 23.07.2024, bei 40 358,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 39 065,26 Punkte. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 23.08.2023, den Stand von 34 472,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 8,68 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 41 376,00 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Intel (+ 1,57 Prozent auf 20,42 USD), Goldman Sachs (+ 1,23 Prozent auf 503,89 USD), Apple (+ 1,08 Prozent auf 226,96 USD), Dow (+ 1,05 Prozent auf 53,11 USD) und Salesforce (+ 0,97 Prozent auf 261,11 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Procter Gamble (-0,32 Prozent auf 169,60 USD), Merck (-0,31 Prozent auf 116,19 USD), Johnson Johnson (-0,14 Prozent auf 162,12 USD), Coca-Cola (-0,04 Prozent auf 69,30 USD) und Visa (-0,02 Prozent auf 267,89 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 227 159 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 3,093 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,92 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die höchste Dividendenrendite.

