NYSE-Handel Dow Jones beginnt Handel im Minus

Dow Jones-Handel am Dienstag.

Um 15:59 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,57 Prozent auf 42 090,77 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 14,017 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,095 Prozent schwächer bei 42 289,75 Punkten in den Handel, nach 42 330,15 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42 010,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 42 268,00 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, den Wert von 41 563,08 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 01.07.2024, bei 39 169,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Stand von 33 507,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 11,60 Prozent zu. Bei 42 628,32 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Coca-Cola (+ 0,49 Prozent auf 72,21 USD), Chevron (+ 0,20 Prozent auf 147,57 USD), Verizon (+ 0,18 Prozent auf 44,99 USD), Procter Gamble (+ 0,10 Prozent auf 173,38 USD) und Walmart (+ 0,06 Prozent auf 80,80 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Apple (-2,67 Prozent auf 226,78 USD), JPMorgan Chase (-1,81 Prozent auf 207,05 USD), Microsoft (-1,63 Prozent auf 423,30 USD), Walt Disney (-1,48 Prozent auf 94,77 USD) und IBM (-1,41 Prozent auf 217,97 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 2 787 329 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,111 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,99 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at