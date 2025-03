NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Die Margen des Handelsriesen dürften im ersten Quartal unter Druck gestanden haben im Vergleich zum Vorquartal, schrieb Analyst Corey Tarlowe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grund hierfür dürften höhere Erzeugerpreise für Lebensmittel gewesen sein. Die entsprechenden Konjunkturdaten als Basis für die Einschätzung stünden allerdings nur bis inklusive Februar zur Verfügung./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2025 / 17:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2025 / 00:00 / ET



