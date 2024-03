NYSE-Handel Dow Jones startet im Minus

Das macht das Börsenbarometer in New York am Montag.

Am Montag verliert der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,36 Prozent auf 38 584,35 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 12,866 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,140 Prozent auf 38 776,80 Punkte an der Kurstafel, nach 38 722,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 709,26 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38 483,25 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, lag der Dow Jones bei 38 671,69 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 11.12.2023, einen Stand von 36 404,93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 31 909,64 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 2,30 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39 282,28 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Nike (+ 1,58 Prozent auf 100,73 USD), UnitedHealth (+ 1,15 Prozent auf 482,05 USD), Apple (+ 1,10 Prozent auf 172,61 USD), Walt Disney (+ 1,01 Prozent auf 111,43 USD) und Intel (+ 0,91 Prozent auf 44,40 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Boeing (-3,91 Prozent auf 190,72 USD), Caterpillar (-1,99 Prozent auf 332,45 USD), IBM (-1,88 Prozent auf 192,26 USD), Amazon (-1,80 Prozent auf 172,19 USD) und American Express (-1,77 Prozent auf 219,41 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 898 053 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,758 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,61 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at