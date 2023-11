NYSE-Handel: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags

So bewegt sich der Dow Jones am Mittwochnachmittag.

Um 20:02 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,52 Prozent fester bei 35 008,53 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 10,622 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,708 Prozent schwächer bei 34 581,20 Punkten in den Mittwochshandel, nach 34 827,70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 34 868,48 Punkte, das Tageshoch hingegen 35 009,34 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 2,19 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 33 670,29 Punkte. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 15.08.2023, einen Stand von 34 946,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 592,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 5,65 Prozent zu Buche. 35 679,13 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 31 429,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Walt Disney (+ 3,44 Prozent auf 94,20 USD), Intel (+ 3,12 Prozent auf 40,64 USD), Nike (+ 2,16 Prozent auf 108,03 USD), 3M (+ 1,91 Prozent auf 96,78 USD) und Home Depot (+ 1,52 Prozent auf 308,24 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-0,99 Prozent auf 218,98 USD), Goldman Sachs (-0,59 Prozent auf 336,73 USD), Merck (-0,59 Prozent auf 101,57 USD), Procter Gamble (-0,55 Prozent auf 151,29 USD) und Honeywell (-0,48 Prozent auf 189,32 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 5 459 774 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,644 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at