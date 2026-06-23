NYSE-Handel: So performt der Dow Jones mittags

Um 18:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,05 Prozent höher bei 51 739,31 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 20,229 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,305 Prozent auf 51 555,19 Punkte an der Kurstafel, nach 51 712,71 Punkten am Vortag.

Bei 51 809,84 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 51 301,77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Stand von 50 579,70 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 23.03.2026, den Stand von 46 208,47 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, bei 42 581,78 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,94 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 52 281,19 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 4,57 Prozent auf 263,75 USD), Sherwin-Williams (+ 3,04 Prozent auf 326,54 USD), Walmart (+ 2,43 Prozent auf 120,03 USD), Verizon (+ 2,31 Prozent auf 46,41 USD) und Merck (+ 2,09 Prozent auf 117,89 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Caterpillar (-3,71 Prozent auf 984,34 USD), NVIDIA (-3,49 Prozent auf 201,37 USD), Nike (-1,74 Prozent auf 42,44 USD), Honeywell (-1,65 Prozent auf 224,35 USD) und Boeing (-1,15 Prozent auf 218,29 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 12 454 841 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,464 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 6,23 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at