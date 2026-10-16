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S&P 500-Kursverlauf 16.10.2026 18:01:24

NYSE-Handel So performt der S&P 500 aktuell

NYSE-Handel So performt der S&P 500 aktuell

Der S&P 500 verliert am fünften Tag der Woche an Wert.

Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,53 Prozent auf 7 703,35 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 64,267 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,168 Prozent auf 7 757,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7 744,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7 756,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 703,21 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 1,40 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 7 551,81 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Stand von 7 533,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 629,07 Punkte.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,32 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Honeywell Aerospace (+ 3,91 Prozent auf 169,49 USD), Host Hotels Resorts (+ 3,23 Prozent auf 24,62 USD), Crown Castle (+ 3,09 Prozent auf 82,47 USD), IDEXX Laboratories (+ 2,92 Prozent auf 563,18 USD) und Nisource (+ 2,75 Prozent auf 42,39 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Twilio A (-10,70 Prozent auf 244,15 USD), Moderna (-10,15 Prozent auf 212,49 USD), Super Micro Computer (-7,44 Prozent auf 32,48 USD), Cerebras Systems (-7,26 Prozent auf 131,85 USD) und Palo Alto Networks (-7,23 Prozent auf 343,50 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 10 985 191 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,746 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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Cerebras Systems Inc 127,21 -10,52% Cerebras Systems Inc
Crown Castle Corp 73,00 2,10% Crown Castle Corp
First Republic Bank 0,00 -33,33% First Republic Bank
Honeywell Aerospace 149,22 2,37% Honeywell Aerospace
Host Hotels & Resorts Inc. 21,30 0,35% Host Hotels & Resorts Inc.
IDEXX Laboratories 498,30 2,47% IDEXX Laboratories
Moderna Inc 191,86 -8,51% Moderna Inc
Nisource Inc. 37,98 3,77% Nisource Inc.
NVIDIA Corp. 191,02 -1,43% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 304,40 -7,70% Palo Alto Networks Inc
Seagate Technology 568,00 -7,49% Seagate Technology
Super Micro Computer Inc 28,10 -9,76% Super Micro Computer Inc
Twilio Inc (A) 217,10 -10,88% Twilio Inc (A)
Western Union Company 5,47 -1,30% Western Union Company

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S&P 500 7 659,44 -1,09%

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