Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
|S&P 500-Kursverlauf
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16.10.2026 18:01:24
NYSE-Handel So performt der S&P 500 aktuell
Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,53 Prozent auf 7 703,35 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 64,267 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,168 Prozent auf 7 757,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7 744,06 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7 756,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 703,21 Punkten.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 1,40 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 7 551,81 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Stand von 7 533,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 629,07 Punkte.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,32 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.
S&P 500-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Honeywell Aerospace (+ 3,91 Prozent auf 169,49 USD), Host Hotels Resorts (+ 3,23 Prozent auf 24,62 USD), Crown Castle (+ 3,09 Prozent auf 82,47 USD), IDEXX Laboratories (+ 2,92 Prozent auf 563,18 USD) und Nisource (+ 2,75 Prozent auf 42,39 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Twilio A (-10,70 Prozent auf 244,15 USD), Moderna (-10,15 Prozent auf 212,49 USD), Super Micro Computer (-7,44 Prozent auf 32,48 USD), Cerebras Systems (-7,26 Prozent auf 131,85 USD) und Palo Alto Networks (-7,23 Prozent auf 343,50 USD).
Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 10 985 191 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,746 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus
Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Cerebras Systems Inc
|127,21
|-10,52%
|Crown Castle Corp
|73,00
|2,10%
|First Republic Bank
|0,00
|-33,33%
|Honeywell Aerospace
|149,22
|2,37%
|Host Hotels & Resorts Inc.
|21,30
|0,35%
|IDEXX Laboratories
|498,30
|2,47%
|Moderna Inc
|191,86
|-8,51%
|Nisource Inc.
|37,98
|3,77%
|NVIDIA Corp.
|191,02
|-1,43%
|Palo Alto Networks Inc
|304,40
|-7,70%
|Seagate Technology
|568,00
|-7,49%
|Super Micro Computer Inc
|28,10
|-9,76%
|Twilio Inc (A)
|217,10
|-10,88%
|Western Union Company
|5,47
|-1,30%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 659,44
|-1,09%
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