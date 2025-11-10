Occidental Petroleum Aktie
WKN: 851921 / ISIN: US6745991058
|
10.11.2025 23:32:33
Occidental Q3 Profit Down
(RTTNews) - Occidental (OXY) Monday announced third-quarter net income of $661 million or $0.65 per share, compared to net income of $964 million or $0.98 per share last year.
Adjusted income was $649 million, or $0.64 per share, for the third quarter, compared to $977 million or $1.00 per share, last year.
Total revenues were $6.72 billion, compared to $7.15 billion last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!