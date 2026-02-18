Occidental Petroleum Aktie
WKN: 851921 / ISIN: US6745991058
|
18.02.2026 22:48:40
Occidental Q4 Loss Narrows
(RTTNews) - Occidental Petroleum Corporation (OXY) on Wednesday announced a net loss attributable to common stockholders of $68 million, or $0.07 per share, compared to $297 million, or $0.30 per share, last year.
Adjusted income attributable to common stockholders was $315 million or $0.31 per share for the fourth quarter, compared to $792 million or $0.80 per share last year.
Total revenues for the quarter were $5.42 billion, compared to $5.72 billion last year.
