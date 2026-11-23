OFG Bancorp Aktie
WKN DE: A1T9X8 / ISIN: PR67103X1020
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23.11.2026 17:19:28
OFG Bancorp Names Mari Evelyn Rodriguez As COO
(RTTNews) - On Monday, OFG Bancorp (OFG) appointed Mari Evelyn Rodríguez as Chief Operating Officer, effective January 1, 2027. She will report to CEO and Chairman José Fernández and oversee the company's strategy and operations.
Mari Evelyn Rodríguez has been with OFG since May 2023 as Chief Retail Banking Officer.
She previously served as CEO of Marsh McLennan's Puerto Rico office from 2017 to 2023 and held leadership roles at Oriental Bank and other financial institutions from 2006 to 2016.
She also helped expand Oriental Bank's retail business and advance its digital banking strategy.
On the NYSE, the shares are trading 0.88 percent up at $48.27.
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