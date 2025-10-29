Old Dominion Freight Line Aktie

Old Dominion Freight Line für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923655 / ISIN: US6795801009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 12:15:51

Old Dominion Freight Line, Inc. Q3 Income Declines, But Beats Estimates

(RTTNews) - Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) announced a profit for third quarter that Dropped, from last year but beat the Street estimates.

The company's earnings totaled $270.95 million, or $1.28 per share. This compares with $308.58 million, or $1.43 per share, last year.

Analysts on average had expected the company to earn $1.22 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period fell 4.4% to $1.406 billion from $1.470 billion last year.

Old Dominion Freight Line, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $270.95 Mln. vs. $308.58 Mln. last year. -EPS: $1.28 vs. $1.43 last year. -Revenue: $1.406 Bln vs. $1.470 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Old Dominion Freight Line Inc.mehr Nachrichten