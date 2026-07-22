Old National Bancorp Q2 Profit Climbs

(RTTNews) - Old National Bancorp (ONB) released earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $249.38 million, or $0.65 per share. This compares with $121.37 million, or $0.34 per share, last year.

Excluding items, Old National Bancorp reported adjusted earnings of $250.37 million or $0.65 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.2% to $732.55 million from $647.31 million last year.

Old National Bancorp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $249.38 Mln. vs. $121.37 Mln. last year. -EPS: $0.65 vs. $0.34 last year. -Revenue: $732.55 Mln vs. $647.31 Mln last year.