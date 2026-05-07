Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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07.05.2026 10:55:00
One Blue Owl fund cuts dividend as another sold half its SpaceX stake before IPO
Two funds that invest in private credit run by Blue Owl Capital said they’re cutting dividends in the latest sign of stress to hit the sector.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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