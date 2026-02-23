ONEOK Aktie

WKN: 911060 / ISIN: US6826801036

23.02.2026 23:16:15

ONEOK Inc. Q4 Sales Increase

(RTTNews) - ONEOK Inc. (OKE) announced a profit for fourth quarter of $977 million

The company's earnings totaled $977 million, or $1.55 per share. This compares with $923 million, or $1.57 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 29.5% to $9.065 billion from $7.000 billion last year.

ONEOK Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $977 Mln. vs. $923 Mln. last year. -EPS: $1.55 vs. $1.57 last year. -Revenue: $9.065 Bln vs. $7.000 Bln last year.

Looking forward to the full year 2026, the company expects earnings per share of $5.04 to $5.87.

