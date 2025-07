Online-Apotheke Redcare wächst weiter rasant - Prognose bestätigt

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) (Shop Apotheke) hat im zweiten Quartal weiter von einem starken Wachstum mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland profitiert. Konzernweit legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als ein Viertel auf 709 Millionen Euro zu, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Sevenum mitteilte. Experten hatten mit einem Anstieg in dieser Größenordnung gerechnet. In Deutschland kletterte der Erlös mit rezeptpflichtigen Medikamenten um 125 Prozent auf 114 Millionen Euro nach oben. Die Prognosen für das laufende Jahr wurden bestätigt. Angaben zum Gewinn machte der DocMorris -Konkurrent (DocMorris) bei der Veröffentlichung der Umsatz-Eckdaten wie gewohnt nicht. Die detaillierten Zahlen des zweiten Quartals sollen am 29. Juli veröffentlicht werden./zb/stk