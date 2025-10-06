Redcare Pharmacy Aktie

84,15EUR 5,65EUR 7,20%
Redcare Pharmacy

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

06.10.2025 08:32:52

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Redcare Pharmacy nach Quartals-Eckdaten auf "Sell" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe dank der Wiederaufnahme von Rabatten in Deutschland ein elfprozentiges Wachstum mit E-Rezepten gegenüber dem zweiten Quartal erreicht, schrieb Olivier Calvet am Montag in einer ersten Einschätzung. Er rechne mit einer vergleichsweise positiven Kursreaktion der Aktie./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 05:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
85,15 € 		Abst. Kursziel*:
-3,70%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
84,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,55%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:17 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
08:32 Redcare Pharmacy Sell UBS AG
07:43 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.25 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
18.09.25 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 84,00 7,01%

