Redcare Pharmacy Aktie

84,15EUR 5,65EUR 7,20%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

06.10.2025 09:17:28

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Redcare Pharmacy nach Quartals-Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe ordentlich abgeschnitten und seine Erwartungen nahezu erfüllt, schrieb Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Reaktion./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
83,90 € 		Abst. Kursziel*:
108,58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
84,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
107,96%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

