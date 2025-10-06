Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Redcare Pharmacy nach Quartals-Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe ordentlich abgeschnitten und seine Erwartungen nahezu erfüllt, schrieb Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Reaktion./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
175,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
83,90 €
|
Abst. Kursziel*:
108,58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
84,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
107,96%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
