MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Redcare Pharmacy nach Quartals-Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe ordentlich abgeschnitten und seine Erwartungen nahezu erfüllt, schrieb Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Reaktion./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





