07.10.2025 12:12:59

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Redcare Pharmacy beim Kursziel von 140 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Das Potenzial aus dem verpflichtenden E-Rezept in Deutschland sei eine immer noch zu wenig ausgeschöpfte E-Commerce-Chance, schrieb Sarah Roberts in ihrer am Dienstag veröffentlichten Empfehlung. Sie setzt dabei vor allem auf Redcare, weniger auf DocMorris. Denn Redcare sei attraktiver bewertet bei einer saubereren Bilanz./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

