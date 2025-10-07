Redcare Pharmacy Aktie
|87,45EUR
|-0,70EUR
|-0,79%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Redcare Pharmacy beim Kursziel von 140 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Das Potenzial aus dem verpflichtenden E-Rezept in Deutschland sei eine immer noch zu wenig ausgeschöpfte E-Commerce-Chance, schrieb Sarah Roberts in ihrer am Dienstag veröffentlichten Empfehlung. Sie setzt dabei vor allem auf Redcare, weniger auf DocMorris. Denn Redcare sei attraktiver bewertet bei einer saubereren Bilanz./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
140,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
87,95 €
|
Abst. Kursziel*:
59,18%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
87,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60,09%
|
Analyst Name::
Sarah Roberts
|
KGV*:
-
