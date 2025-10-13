Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Das Update der Online-Apotheke zum dritten Quartal sei stark ausgefallen, schrieb Jan Koch in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen stärke seine Stellung im deutschen Markt weiter./mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 07:59 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
214,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
87,85 €
|
Abst. Kursziel*:
143,60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
85,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
151,17%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|09:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
