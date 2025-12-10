KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
10.12.2025 14:32:00
OpenAI bringt Modell dazu, seinen Betrug zuzugeben
Große Sprachmodelle lügen und betrügen oft. Das lässt sich nicht verhindern, aber wir können sie dazu bringen, zuzugeben, was es gemacht hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!