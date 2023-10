OpenAI hofft auf Milliardenbewertung - Verkauf von Mitarbeiter-Aktien

Der ChatGPT-Erfinder OpenAI strebt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg eine Gesamtbewertung von 86 Milliarden Dollar (81,6 Mrd Euro) bei einem Verkauf von Mitarbeiter-Aktien an.

Mit einer solchen Bewertung würde OpenAI in die Riege der wertvollsten, nicht an der Börse notierten Unternehmen aufsteigen - neben dem Videodienst TikTok und Elon Musks Raumfahrt-Firma SpaceX.

Die Konditionen des Deals mit potenziellen Investoren könnten sich zugleich noch ändern, schränkte Bloomberg in seinem Bericht am Donnerstag ein. Im September hatte bereits das "Wall Street Journal" berichtet, dass OpenAI bei einem Aktienverkauf eine Bewertung zwischen 80 und 90 Milliarden Dollar anstrebe. Das ist die Liga, in der zum Beispiel Facebook vor dem Börsengang unterwegs war.

Bewertungen in Finanzierungsrunden oder Verkäufen bestehender Aktien von Mitarbeitern liegen allerdings oft auch höher, als die Unternehmen später an der Börse wert sind. Der Chatbot ChatGPT, der Sätze auf dem sprachlichen Niveau eines Menschen formulieren und eine Unterhaltung führen kann, sorgt seit vergangenem Jahr für viel Aufsehen.

Microsoft ging einen milliardenschweren Pakt mit OpenAI ein und sicherte sich auch eine hohe Beteiligung an dem Start-up.

/so/DP/zb

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)