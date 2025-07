Opendoor-Aktie in der Krise: Trendwende oder nächster Rückschlag?

• Opendoor-Aktie nach rasanter Rally deutlich unter Druck• Kursanstieg durch Spekulationen und Social-Media-Hype befeuert• Analysten trotz Gewinnprognosen skeptisch - Fundamentaldaten bleiben schwach

Die Aktie von Opendoor hat in den letzten fünf Handelstagen ein massives Kursplus von 93,29 Prozent erreicht, auf Monatssicht ging es sogar um satte 462 Prozent nach oben. Nachrichten von Unternehmensseite, die diesen Kurssprung rechtfertigen würden, gab es allerdings nicht - zuletzt hatte sich das Unternehmen Anfang Juni mit einer potenziell kursbewegenden Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt, in der es um die vorläufige Vollmachtseinreichung zur Genehmigung eines diskretionären Aktienzusammenlegungssplits ging.

Meme-Spekulationen befeuern den Hype

Dass die Aktie dennoch eine derartige Kursexplosion erzielen konnte, ist eher Marktspekulationen zu verdanken. Der explosive Anstieg der Opendoor-Technologies-Aktie erinnert stark an die Memestock-Phänomene der vergangenen Jahre. Ähnlich wie bei GameStop oder AMC scheint der Kursanstieg weniger von fundamentalen Faktoren getrieben zu sein als vielmehr von einer Welle der Begeisterung unter Privatanlegern.

Hedgefonds-Manager löst Kaufrausch mit "100-Bagger"-Prognose aus

Ein wesentlicher Auslöser für die aktuelle Euphorie: Hedgefonds-Manager Eric Jackson bezeichnete Opendoor öffentlich als potenziellen "100-Bagger" - ein Begriff, der eine mögliche Verhundertfachung des Aktienwerts impliziert. Laut Barchart löste diese Äußerung einen massiven Nachfrageschub aus, der durch virale Verbreitung in sozialen Medien zusätzlich verstärkt wurde.

Die Dynamik zeigt eindrucksvoll, welchen Einfluss einzelne Meinungsführer und soziale Medien auf Börsenkurse haben können - ein Phänomen, das in der Post-Reddit-Ära immer häufiger zu beobachten ist.

Geschäftsmodell mit Fragezeichen - Analysten skeptisch trotz Gewinnprognosen

Als "iBuyer" betreibt Opendoor eine digitale Plattform für den An- und Verkauf von Immobilien. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 9,56 US-Dollar je Aktie, was einem Wachstum von 18,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde.

Dennoch mahnen Experten zur Vorsicht. Die aktuelle Bewertung sei primär durch Euphorie und nicht durch Fundamentaldaten getrieben. Das Unternehmen kämpft weiterhin mit hohen Schulden, und eine nachhaltige Profitabilität gilt unter Analysten als keineswegs gesichert.

Aktie erlebt ein Blutbad

Ganz in der Tradition anderer Meme-Titel bewegt sich die Opendoor-Technologies-Aktie nicht nur in eine Richtung stark: Am Dienstag erlebte der Anteilsschein an der NASDAQ einen kräftigen Kursrutsch und verlor 10,28 Prozent auf 2,88 US-Dollar.

Am Mittwoch setzt sich der Abwärtstrend vorbörslich jedoch nicht fort: Die Aktie notiert zeitweise 2,78 Prozent höher bei 2,96 US-Dollar.

Bemerkenswert ist, dass auch der aktuelle Kurs noch deutlich über dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten liegt. Diese Diskrepanz zwischen Markteuphorie und Expertenmeinung erinnert an klassische Anzeichen einer spekulativen Blase.

Privatanleger sollten sich des hochspekulativen Charakters dieser Rally bewusst sein. Während frühe Investoren bereits enorme Gewinne verbuchen konnten, steigt das Risiko mit jedem weiteren Kursanstieg, der nicht durch fundamentale Verbesserungen gestützt wird.



Redaktion finanzen.at