Tesla-Aktie im Blick: Musk lehnt Fusion von Tesla und xAI ab - Investition denkbar

Grok wird in Teslas integriert

Tesla hat am 12. Juli 2025 mit der Integration des KI-Assistenten Grok begonnen, wie Teslarati berichtet. Die von Musks KI-Firma xAI entwickelte Software wird seitdem standardmäßig in alle Neufahrzeuge eingebaut. Auch viele ältere Modelle (Model S, 3, X, Y und Cybertruck) können Grok via Software-Update nutzen - vorausgesetzt, sie verfügen über einen AMD-Infotainment-Chip, die Softwareversion 2025.26 oder höher sowie eine aktive WLAN- oder Premiumverbindung. Der Assistent ermöglicht sprachbasierte Unterhaltungen mit verschiedenen Persönlichkeitsstilen, etwa sachlich oder humorvoll. Eine Steuerung von Fahrzeugfunktionen wie Navigation oder Klima ist aktuell noch nicht möglich. Die Funktion befindet sich in der Beta-Phase und erfordert kein xAI-Konto.

Laut Tesla bleiben Gespräche mit Grok anonym und werden getrennt von Nutzerkonto und Fahrzeug verarbeitet - außer bei optionaler Anmeldung bei xAI, etwa zur Synchronisation. Grok ist somit ein eigenständiger KI-Dienst innerhalb des Tesla-Ökosystems. Die enge Verknüpfung von Tesla und xAI markiert einen weiteren Schritt in Elon Musks Strategie, verschiedene Unternehmenstechnologien miteinander zu verzahnen.

Tesla und xAI sollen nicht fusionieren

Elon Musk hat sich jedoch klar gegen eine Fusion von Tesla und seinem KI-Unternehmen xAI ausgesprochen. In einer Antwort auf einen entsprechenden Vorschlag auf X schrieb Musk lediglich "Nein".

No - Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2025

Damit erteilte er Spekulationen über eine engere strukturelle Verbindung zwischen dem Elektroautobauer und der KI-Schmiede eine Absage. Dennoch denkt Musk öffentlich über weitere Kooperationsmöglichkeiten nach. So kündigte er eine zukünftige Abstimmung unter Tesla-Aktionären an, ob der Konzern in xAI investieren solle. "Wenn es nach mir ginge, hätte Tesla schon längst in xAI investiert", so Musk

It’s not up to me. If it was up to me, Tesla would have invested in xAI long ago.



We will have a shareholder vote on the matter. - Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2025

Bereits im Vorjahr hatte eine entsprechende Umfrage unter Musks Followern eine mehrheitliche Zustimmung für eine Beteiligung in Höhe von fünf Milliarden US-Dollar ergeben.

Should Tesla invest $5B into @xAI, assuming the valuation is set by several credible outside investors?



(Board approval & shareholder vote are needed, so this is just to test the waters) - Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2024

Weitere Investitionen in xAI

Parallel zur Diskussion über eine Tesla-Beteiligung treibt Musk die Finanzierung von xAI bereits anderweitig voran. Wie CNBC in Berufung auf das Wall Street Journal berichtet, plane SpaceX, ein weiteres Unternehmen aus dem Musk-Kosmos, bereits eine Investition von zwei Milliarden US-Dollar in xAI. Die Beteiligung sei Teil einer größeren Finanzierungsrunde über insgesamt zehn Milliarden US-Dollar, die von Morgan Stanley begleitet werde. Das Geld soll vor allem in den Ausbau der Infrastruktur und die Weiterentwicklung des KI-Modells Grok fließen. Die neueste Version von Grok wird von xAI als "intelligenteste KI der Welt" beworben. Trotz jüngster Kritik an problematischen Inhalten arbeite das Unternehmen an Verbesserungen.

